F-35 programında Türk firması yerine gelecek yeni firma

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F-35 programında Türk firması yerine gelecek yeni firma
F-35 programında Türk firması yerine gelecek yeni firma admin Tarih: 2020-05-18 Saat: 19:31:49
Güncelleme : 2020-05-18 19:31:49Bu içerik 48 kez okundu.
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F-35 programında Türk firması yerine gelecek yeni firma

5.nesil avcı uçağı olarak tasarlanan F-35 Lightning 2 model uçağın gövde bileşenlerini üreten Türk firması olan Turkish Aerospace Industries’in (TAI)  firması yerine gelecek olan firma  American Northrop Grumman firmasının olabileceği iddia ediliyor. 

Defense News tarafından paylaşılan bu bilgide olası firmanın Grumman firması olabileceği belirtiliyor. Ayrıca yayınladıkları bilgiler arasında uçağın gövde bileşenlerinin çoğunu Grumman ürettiğini TAI firmasının 2.seviye bir tedarikçi olduğunu iddia ediyordu. 

Ancak açıklamasında firmanın Türk firmasının yerine gelebilecek bir tedarikçi bulunana kadar  üretimi üstlenmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. 

Trump ile Obama arasında gelen bir tartışma konusu olan parçaların farklı ülkelerde üretilmesinin sebebinin dış ülkelere yaygın satışına katkıda bulunulması sebep gösterildi. 

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