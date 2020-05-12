16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması

Erdoğan tarafından geçtiğimzi gün koroan virüs ile ilgi hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması normalde 2 gün olurken hafta sonları uygulanırken önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı cumartesi gününden başlayıp salı gününe kadar devam edecek.

16 ile 19 Mayıs tarihleri arasında toplamda 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Salgın konusunda açılan bağışlar ile ilgili de bilgi paylaşımı yaptı

AK Parti, MHP ve CHP'li 1119 belediyenin Vefa Destek Grubu'na verdiği destek ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile birlikte toplamda yaklaşık 2 milyar TL bağış toplandığını belirtti.

Salgınla ilgili diğer açıklamaları

Korona virüsle ilgili mücadele 10 Mart gününden bu yana toplamda 2 ayı geçmiş olduğunu ve Türkiye için sonuçların iyiye doğru gitmeye başladığını vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirtti.

Alınan kısıtlamaların kontrollü bir şekilde azaltılarak hayatı normale döndürme konusunda adımların atılmaya başlandığını gerekli çalışmalar sonrasında kuralların kısıtlamaların azaltımaya başlanacağını belirtti.