Türkiye'de ilk kez görülen rakun köpeği

Kuzey Doğa Derneği ekibinin Sarıkamış Allahuekber Dağları2nda fotokapanla görüntülerini alabildiği ve korona virüsün yaban hayvanlardan insana geçişinde önemli bir ara geçiş türü olabileceğini değerlendirilen rakun köpeğinin Türkiye'de ilk kaydı gerçekleşti ve bilimsel literatürde de yerini aldı.

Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Dergisi) Nisan 2020 sayısında canlının görüntüleri yayınlandı ve bilimsel literatürde yerini aldı.

Yabancı ismiyle Nyctereutes procyonoides olan rakun köpeği memeli yeni bir canlı türü olup 2006 yılından bu yana 100 binden fazla fotokapanla fotoğraf çekildiğini ancak bunlar arasında sadece geçen kış 1 tane rakun köpeğine denk gelindiğini Prof. Dr. Şekercioğlu açıkladı.

Normalde bu canlının uzak doğu ve doğu rusya bölgesinde bulunulduğunu belirtti. Bu canlı bölgesinde bulunan küçük memeliler ve diğer canlıları da yemektedir. Vaşak, porsuk , tilki gibi orta boy memelilere rakip olabilecek bir tür.