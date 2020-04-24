İstanbul Türkiye'nin Vuhan'ı oldu

Sağlık Bakanı Koca tarafından gelen yeni açıklamalarda önemli öneriler geldi. Halkın bayram süresince bu önerilere uyması gerektiği mutlak bir gereklilik olduğu açıklandı.

Türkiye yeni tip korona virüs salgınını kontrol edilebilir bir düzeye getirdikten sonra sağlık bakanı Koca tarafından süreçle ilgili sürekli olarak açıklamalar geldi. Son açıklamasında virüsün artık kontrol altına alındığını İstanbul kentinin Wuhan'a benzediğini ancak salgının kontrol altına alınmış hali olduğunu belirtti. 3'er uzmandan oluşan ekiplerinde toplamda 1300 araçla tüm İstanbul içinde yoğun bir çalışma yapıldığını belirtti.

Bu yöntem sayesinde salgının kontrol altına alınmasının kolaylaştığını bu sayede solunum sıkıntısı çeken hastaların tespitinin kolaylaştığını ve birçok hastanın bu sayede kurtulduğunu belirtti.

Ramazan ayında vatandaşlardan toplum içinde bazı hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini bu sayede salgının tekrardan yayılmasının engellenebileceğini ve bayramda tokalaşma kucaklaşma gibi eylemlerin olmamasını arzu ettiğini, salgının geride kaldığı zamanlarda her şeyin telafisinin olabileceğini belirtti.