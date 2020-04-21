ABD’de petrol fiyatları tarihte ilk kez eksiye düştü

ABD'de WTI ham petrolü işlem tarihinde en düşük fiyata düşmüş oldu. Fiyat artık sıfırın altında kaldı ve üreticiler ellerinde olan petrolü vermek için üste para verme gibi bir ihtimalleri oluştu.

Korona virüs sonrasında ekonomi durma noktasına geldi ve milyonlarca kişi işsiz kalırken şirketlerde de milyonlarca lira zarar oluşmaya başladı. Petrol fiyatı konusunda tarihi boyunca 1980'li yıllardan bu yana artış gösteren WTI petrolü bir gün içinde görebileceği en düşük seviyeye düştü ve 21. yüzyılın en düşük düzeyine de ulaşmış oldu.

İlk aşamada yaklaşık %40 oranında değer kaybetti ve varil fiyatı 10 dolara kadar düştü. Bir varil içinde toplamda 159 litre petrol olup litresi yaklaşık olarak 50 kuruşa kadar düştü.

Bu sabah gelen güncelleme sonrasında varil fiyatı ilk olarak 9'a sonra 5'e daha sonrasında 2 doların altına kadar düştü.