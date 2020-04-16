Türkiye'de korona virüsün son durumu

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan canlı yayında Türkiye'nin korona virüsle ilgili mücadelesi hakkında güncel veriler paylaşıldı. En güvenilir veriler olarak bu bilgileri kullanmanız tavsiye edilmektedir.

14 Nisan gününde toplamda 33 binden fazla test yapıldığı ve sonrasında 4 bin kişiden fazla hasta tespit edildiği açıklandı. Her geçen gün yapılan test sayısı arttıkça tespit edilen vaka sayısında da artış yaşanıyor. Ölen kişilerin sayısında ise ani bir artış yaşanmadı ve 1 gün içinde ölen kişi sayısı 107 oldu. Bir yandan da iyileşen insanların sayısında artış yaşanmaya başladı ve 842'ye ulaştı.

Türkiye içinde toplamda ulaşılan vaka sayısı 65 bini geçmiş durumda. Yeni bir dalgalama olmadığı müddetçe zirve noktasına gelecek 1 2 hafta içinde ulaşılacağı belirtildi.

Türkiye'nin bu virüsü en az kayıpla atlatacağını belirten Koca bunu söyleyebilmesinin sebebinin şu ana kadar elde ettiği verilere bakarak söylediğini ancak bu gibi salgın durumlarında da tamamen net konuşmanın doğru olmadığını beklenmedik durumların yaşanabileceği söylendi.