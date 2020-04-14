TSK'da yeni korona virüs önlemleri

MSB Hulusi Akar tarafından korona virüs sonrasında askerlik konusunda yeni açıklamalar geldi. Virüse karşı alınan önlemleri birbir açıkladı. İlk olarak TSK içinde bulunması gereken askerlerin alımında durdurulma gerçekleştirildiğini ve ne kadar az ülke içinde dolaşım olursa o kadar salgının azalacağı belirtilerek askere alım durduruldu. Yaklaşık 53 bin kişi daha alınacaktı ancak bu şu anda durduruldu.

Ancak şu anda askerde bulunan kişiler içinse durum biraz kötü hale geldi diyebiliriz. 2019 celp döneminde askere alınan kişilerin hizmet süresinde uzatılmaya gidildi ve bu süre 1 ay kadar uzatıldı ancak bu sürenin daha da uzatılıp uzaltılmayacağı ancak gelecek ay karar verilecek. Nisan ayında askere alınacakların ertelenmesine karar verildi.