Evde tıraş olmak maliyetli olmaya başladı

Salgın sonrasında berberler kapanınca halk ya kendi kendini tıraş etmeye başladı ya da gizli şekilde çalışmaya devam eden berberler ile tıraşa devam ettiler. Ancak fırsattan istifade ederek çıkar peşinde koşan elektronik internet satış sayfalarındaki satıcılar fiyatlarda inanılmaz artışlar gerçekleştirdi.

Normalde 31 Mart gününde 97 TL üzerinden satışa çıkarılan bir tıraş makinesinde ürün fiyatı bugün itibariyle 450 TL kadar oldu. Alınan tedbirler sonrasında fahiş fiyatları uygulayan kişiler şikayet edildiği zaman ceza alıyorlar. Bu sebepten dolayı toplamda 198 firmaya 10 milyon TL tutarında ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı yapılan bu çıkarcılığın zor bir süreçte yapılmasına tepki gösterdi.