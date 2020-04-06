'Konya’da bir umreci 257 kişiye koronavirüs bulaştırdı' iddiası

Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal tarafından oldukça çarpıcı açıklamalar geldi. Açıklamasında umreye giden bir Türk vatandaşının dönüş sonrasında Konya'da herhangi bir karantina işlemine alınmadığını bu nedenle o şahsın 257 kişiye kadar virüs bulaştırdığını ve bu nedenle 5 kişinin ölmesine neden olduğunu açıkladı.

Sadece 1 kişinin karantina alınmadığını ve ortaya çıkan sonucun bu olduğunu belirtti. Kendi babasını, amcasını ve ablasının dahil olduğu 5 kişinin hayatına maal oldu.

Ayrıca Ünal tarafından dikkat çekilen bir başka konuysa sağlık emekçilerine herhangi bir test yapılmadığını bunun büyük bir hata olduğunu açıkladı. Bu hatalara bir ek olarak covid 19 şüphesi sonrasında teste alınan kişilerin testinde negatif sonuç çıkıp sonrasında hayatını kaybetse bile herhangi bir şekilde ölüm tutanağında covid 19 ile ilgili bilgi verilmediği açıklandı.