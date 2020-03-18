Etil alkol ve kolonya ihracatına şartlı izin

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Etil alkol ve kolonya ihracatına şartlı izin
Etil alkol ve kolonya ihracatına şartlı izin admin Tarih: 2020-03-18 Saat: 15:07:59
Güncelleme : 2020-03-18 15:07:59Bu içerik 83 kez okundu.
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Etil alkol ve kolonya ihracatına şartlı izin

Yeni tip korona virüsü için salgın oluşması nedeniyle en çok tüketilen ürünler arasında yer almaya başlayan bazı ürünler bir anda resmi gazetede yayınlanan karar sonrasında ihracatı kayda bağlı ürünler haline geldi.

Gelen yeni karar sonrasında Ticaret Bakanlığının ön onayının alınması sonrasında ürünler kayıt altına alınacak. Bu sayede ürünlerin karaborsaya düşmesi veya olduğu fiyatlardan çok daha üst fiyatlara satılmasına engel getirilmiş olacak. Zor günlerde yaşanan kötü olaylardan fırsat elde etmeye çalışanları engellemek üzere harekete geçildi.

Etil alkol ve kolonyanın yanında dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşı (maske kumaşı) ihracı konusunda artık izin alınması gerekmektedir.

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