Koronavirüs Türkiye’de

Aralık ayında Çin'de görülen virüsün kısa sürede birçok ülkede görülmesi ve daha sonrasında Türkiye'de görülmesi ile aslında etkisinin ne kadar yüksek olduğu görülmektedir.

Türkiye halkı virüs konusunda nasıl tepki verdiği ise kısa bir video sayesinde görülmektedir. Virüs görüldükten kısa bir süre sonra okullar için tatiller ve toplu alanlardan uzak durulması konusunda da uyarılar verildi. Türkiye'den korona virüsün görülmesi ile Beştepe'de düzenlenen zirvede korona virüsü için alınan önlemler açıklandı. Bu kararlara göre spor müsabakalarına da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanılması kararı verildi.

Virüsün Türkiye üzerinde etkisi daha çok maske satışlarında, kolonya satışlarında ve temel besin gıdaları üzerinde fahiş fiyatlar alınmasına neden oldu. Temizlik ürünlerinde gelen fahiş fiyatlar sonrasında duruma müdahale edilerek fahiş fiyattan satılan ürünlerin satıldığı yerlere cezalar kesilmeye başlandı.

Halkın tedirgin olmaması için belli süreli aralıklarla yetkililer tarafından açıklamalar geliyor ve halkın sakin şekilde virüsten kolay şekilde korunabileceği belirtiliyor.