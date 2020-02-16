İşsizlik ödeneğine 2 milyon başvuru

Geçtiğimiz sene işini kaybeden 2 milyona yakın kişi İŞKUR2a işsizlik ödeneği için başvuru yaptı ancak bunlardan sadece 1 milyon kişi bu ödeneği almaya hak kazanabildi. İŞKUR tarafından açıklanan verilere göre 2019 senesinde başvuran sayısıyla 2018 sayısı arasında %19 oranında bir artış olduğu görüldü. İşsizlik ödeneği almanın zorlu şartları arasında kalan kişiler ödeneği alamadan gittiler.

Örnek olarak başvuranlar için istenen şartlar arasında işten atılmadan önceki son 120 gün hizmet akdina tabi olunmuş olması ve son 3 sene içersinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.

Geçtiğimiz sene işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemeler %70 oranında arttı ve 6 milyar lirayken şimdi 10 milyar lira oldu. Bu sayı 2017 senesinde 5 milyar olarak açıklanmıştı. Ödenek için başvuru yapanların yaşları ortalama olaraka alındığı zaman 25 ile 29 yaşları arasında ençok ödene başvuran kişiler olduğu verilerde görüldü.