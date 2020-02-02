Wuhan'dan Türkiye'ye getirilen 42 kişi

Çin'in Wuhan kentinden getirilen 32 tanesi Türk olan 42 kişi konusunda sağlık bakanı tarafından açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen açıklamada getirilen kişilerin iner inmez hemen Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldüğü konusunda açıklama yaptı. Daha sonrasında KBRN uzmanları tarafından da geldikleri uçak dezenfekte edilerke uzman eller altında temizlendi.

Bilim Kurulu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bakan tarafından getirilen kişilerde herhangi bir virüs belirtisi bulunmadığını açıkladı. Ancak gelen her yolcu için 14 gün gözetim altında tutulma kontrol altında tutulma zorunluluğu olup gerekli kararlar verildikten sonra hastaneden ayrılmalarına izin verilecek.

Yabancı uyruklu olan 10 kişi içinse 2 haftalık kontrol süreci geçerli olup daha sonrasında gitmek istedikleri yere gönderilecek. Normalde bakanın açıkladığına göre 48 kişi gelecekti ancak 6 kişi kendi rızası sonrasında gelmekten vazgeçince 42 kişi toplamda geldi. Şu ana kadar da gelen 13 bin yolcunun tarandığını ancak herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.