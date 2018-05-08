Meteoroloji o illeri uyardı

Meteoroloji o illeri uyardı. Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ile Şırnak illeri içerisinde yoğun şekilde yağış uyarısın da bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ile Uyarı Merkezi içerisinde düzenlenen duyuru sırasında, hala devam etmiş olduğu yağışların ise Diyarbakır, Batman ile Mardin de ise yarın öğle saatleri sırasında, Siirt’te ise saat 15.00’e, Şırnak’ta da akşam saatleri üzerine kadar süreceği açıklandı.

Yağışın ise aralıklı ile yerel olarak ise fazlası ile yoğun olacağını düşündüklerini dile getiren duyuru da, insanlar ile ilgilere sel, su baskını, dolu ile kuvvetli rüzgar gibi ise kötü sonuçlara karşı olarak ise dikkatli ile tedbirli bir şekilde durmalarının uyarısını yaptı.