Umut toprağa verildi

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Umut toprağa verildi
Umut toprağa verildi admin Tarih: 2018-01-23 Saat: 23:04:30
Güncelleme : 2018-01-23 23:04:30Bu içerik 67 kez okundu.
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Umut toprağa verildi 

Gülsüm annenin Umut’u toprağa verildi. Antalya da, ise Gülsüm Kabadayı’nın, on yıl boyunca bakımını gideren birde sabah saatleri üzerinde yaşamını yitiren Rus asıllı olduğu düşünülen 26 yaşında ki “Umut” son yolculuğuna uğurlanmıştır.

Kabadayı, elinden biran olsun Umut’un son olarak giymiş olduğu tişörtünü bırakmamıştır, tabuta ise gözyaşları ile uğurladı. Antalya da, ise Gülsüm Kabadayı’nın da, 10 yıl boyunca bakımını üstüne aldığı ve sabah saatleri sırasın da yaşamını yitirdiği saptandı.

Antalya da ise on yıl öncesin de trafik kazası geçirmiş ve felçlik geçirmiş olan “Umut” olarak bilinmekte olan 26 yaşında ki Mustafa Öz, on gün öncesin de tedavi için alınmış olduğu hastane içerisinde zatürreye bağlı olan çoklu bir organ yetmezliği sebebinden bu sabah hayatını kaybetti.

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