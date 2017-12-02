Türkiye'nin rehin alınması

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Türkiye'nin rehin alınması
Türkiye'nin rehin alınması admin Tarih: 2017-12-02 Saat: 10:52:14
Güncelleme : 2017-12-02 10:52:14Bu içerik 268 kez okundu.
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Mahir Ünal: Türkiye'nin rehin alınmasına müsaade etmeyeceğiz Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olan ve Parti Sözcüsünün de olduğu Mahir Ünal, ABD’de ki dava ile ilgili açıklamalar da bulunmuştur.

ABD’de Rıza Sarraf’ın ise tanık olduğu bu davaya giren Ünal, şu şekilde konuştu; “Son günler içerisin de sosyal medya ile ekranlar da birilerinin umut ettiğini görmekteyiz. ABD’de ise devam ettirilen bu Uluslar arası hukuka karşı farklı bir halde bir adamın da bazı iddiaları üzerinden rehin alınıp vermiş olduğu sözlerden birilerinin ise umutlanmaya çalıştığını dile getirdi.

Gezinin de olmadığı, ve 15 Temmuzda da olmadı ama bu sefer ABD eli ile Türkiye de bazı şeyler olabilir mi diyerek düşünceler için şunları dile getiriyoruz; New York’ta medya da olan haberleri siz de biliyorsunuz. Bunun için dava üzerinden Türkiye’yi siyasi ile ekonomik köşeye sıkıştırmalarına engel olacağız diye dile getirdi.

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