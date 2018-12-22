Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Soylu tarafından gelen açıklama sonrasında 255.300 Suriyeli şahsın ülkesine döndüğü açıklandı. Ancak 2 sene içerisinde döndükleri açıklandı. Soylu tarafından ayrıca Hatay Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde yaşayan Suriyeli Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret etti.

Soylu ayrıca burada kalan kişiler hakkında ve orada olan çalışmalar hakkında brifing aldı. Görüşmeler sonrasında Soylu'nın eşi Hamidiye Soylu da konteyner kentteki kütüphanedeki çocuklar ile görüştü.

7 senedir orada yaşamakta olan kişiler bir yandan da Türkmen Dağı'na ve topraklarına hasretle baktıklarını açıkladılar. Kampta toplamda 4.500 Bayırbucuk Türkmeni'nin olduğunu açıkladı. Fırat Kalkanı harekatı sonrasında 160 bin kişi tekrardan kendi topraklarına döndü. O bölgede huzur sağlanırsa kendi topraklarına özlem içinde olan bu kişiler kendi topraklarına döneceklerini düşündüğünü Soylu açıkladı. Ülkede şu anda 3.550 bin Suriyeli var.