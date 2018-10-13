Brunson’la ilgili gizli anlaşma yoktu

Trump tarafından Brunson ile ilgili herhangi bir anlaşma yapılmadığı açıklandı. Bir süredir 2 ülke arasında büyük problemlere neden olan Brunson en son ABD'nin istediği gibi oldu ve Brunson ülkesine dönüş yaptı.

Trump geçtiğimiz gün bir gazetecinin Brunson'un serbest bırakılmasının ardından hemen Türkiye'ye yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulunca yapılmış herhangi bir anlaşmanın olmadığını açıkladı.

Terör ve casusluk iddiası ile İzmir'de yargılandığı davada hakkında adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Brunson'u bugün beyaz saray'da kabul edeceğini açıkladı. Trump, Brunson'un durumunun iyi olduğunu serbest bırakılması konusunda da birçok kişiye minnettar olduğunu açıkladı.