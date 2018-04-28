Devlet Bahçeli: Abdullah Gül'ün aday olacağını sanmıyorum

Devlet Bahçeli: Abdullah Gül'ün aday olacağını sanmıyorum. MHP Genel Başkanı olan Bahçeli, ise Abdullah Gül’ün ise adaylığı iddiası ile alakalı, ‘İhtimal dahi vermemekteyim çünkü doğru olmaz. ‘İlle de aday olmayı ise düşünmekteyim’ diye söylüyorsa Allah da yolunu açık eylesin” diye söyledi.

MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli, ise dün akşam içerisinde ise bir restoran da gazeteciler ile beraber olarak ise gündeme oturmuş olması ile alakalı ise sorulara cevap verdi.

Bahçeli, ise Abdullah Gül’ü ise bu şekilde davranmasına itmiş olan sebebin ise üstüne de “Bir projeyi ise oluşturmak amaçlı ise çalışmış olanlara göre ise önemli aktörlere ise çabası da olmaktadır. 2 olarak ise nefsi kontrol içerisinde giremezseniz tüm şeyleri de uygulayabilirsiniz.” Diye söyledi.