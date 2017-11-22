Almanya Meclisinde terör örgütü sembolü açıldı

Almanya'da, Sol Parti Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, Federal Mecliste (Bundestag) terör örgütü YPG'ye ait sembol açarak propaganda yaptı. Sol Partili Dağdelen, Bugünkü meclis oturumun da kürsüde yaptığı konuşmasın da, terör örgütü YPG’yi överek bir kağıda basılı olan sembolü açtı.

Tepki çekti

Yaptığı bu hareket ile tepki çeken Dağdelen, Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble tarafından uyarı aldı. Daha sonra ise söz alan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de PKK ile diğer terör örgütlerine Almanya da getirilen yasakları savundu.

Haraç toplandığı

Gabriel, PKK’nın Almanya da haraç topladığını, uyuşturucu sattığını, insan kaçakçılığını ve şantaj yaptığını bu sebepler ile yasaklı terör örgütü olduğunu söyleyerek bunlara Alman Polisinin müdahale etmesinin gerektiğine dikkatleri çekti.