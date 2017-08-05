Yeni devlet kuruyoruz’a Başbakandan açıklama

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Yeni devlet kuruyoruz’a Başbakandan açıklama
Yeni devlet kuruyoruz’a Başbakandan açıklama admin Tarih: 2017-08-05 Saat: 20:10:46
Güncelleme : 2017-08-05 20:10:46Bu içerik 550 kez okundu.
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Yeni devlet kuruyoruz’a Başbakandan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım tarafından bir anda ülke gündemine oturan bir konuda açıklama geldi. Açıklamada AKP'li Ayhan Oğan'ın “ Yeni bir devlet kuruyoruz.” açıklamasına birçok siyasetçiden tepki geldi. Bu konuda bir açıklama da Başbakandan geldi. Başbakandan gelen açıklamada “Televizyonlarda söylenenler bizi bağlamaz.” diyerek bu  konudaki açıklamasını yaptı.

Ayhan Oğan ne dedi ?

Ayhan Oğan’ın açıklaması : “ Beğenin veya beğenmeyin bu devletin kurucu lideri olan Recep Tayyip Erdoğan” diyerek büyük tepkiler almaya başladı. Oldukça skandal sözler söyleyen Oğan hakkında Başbakan ise “ Kimin ne dediğinin herhangi bir önemi yok. Televizyonlarda söylenen bizim partimizi bağlamaz.” diyerek bir açıklama bekleniyordu ve açıklama yapıldı.

Başbakanın açıklaması

Başbakan tarafından gelen tam açıklama ise  şu şekilde oldu gazetecilerin sorusu karşısında : “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923 gününde kurulmuş olup bugün bölgesinde ve dünyada hatırı sayılır bir devlettir. Televizyon programında yorumcuların ne dediği bizim partimizi bağlamaz.” diyerek yaptığı açıklama ile bu skandala son verdi. 

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