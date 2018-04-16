Yunanistan Adalet Bakanı 8 darbeci hakkında konuştu

Yunanistan Adalet Bakanı 8 darbeci hakkında konuştu. Yunanistan da gözaltı altına alınmış olan darbeci askerler ile alakalı ise konuşmuş olan Yunanistan Adalet Bakanı olan Kondonis, “18 Aylık olan süre içerisinde ise bitmesinin ardından ise serbest kalmalarını da engellemiş olan bir neden de olmamakta. Yunanistan da ise yasal olarak olan herhangi birisi için ise tehlike yaşanmamakta.” Diye duyurular yaptı.

FETÖ’de ise 15 Temmuz darbe girişimi içerisinde ise ardından ise helikopter ile Yunanistan’a firar etmiş olan sekiz darbeci ise eski askerin ise siyasi iltica talebi ile alakalı hükümetin ise itirazı ardından ise Danıştay tarafından ise 4 Mayıs içerisinde karar verileceği de duyurulmuştur. 9