Erdoğan, Ruhani'yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı olan Hasan Ruhani ile beraber telefon görüşmesin de bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından ise alınan bilgilere göre de görüşme içerisinde, ABD’nin Tel Aviv’de olan büyükelçiliğini ise Kudüs’e taşıması ile İsrail askerleri tarafından ise Gazze de ise Filistinlileri ise göze alması sonucun da bölge içerisinde gerçekleşmekte olduğu gerilim ise öne sürüldü.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ise (İTT) Cuma günü İstanbul da meydana gelecek olan olağanüstü bir toplantının ise Müslümanların ise birlik olarak tavır da bulunmaları açısından ise fazlası ile önem taşımış olduğunu dile getiren lider, BM nezdinde ise konunun ise takipçisi olacaklarını da iddia ettiler. 2