Başbakan Yıldırım'dan net mesajlar

Başbakan Yıldırım'dan net mesajlar. Başbakan olan Binali Yıldırım, tarafından ise Gebze Teknik Üniversitesi içerisinde ise “Sanayi ile Teklonoji Zirvesi” katılmış olduğu saptandı.

Başbakan Yıldırım, ise süper güçler ile net mesaj vermiş olduğu, “Avrasya coğrafyasın da ise öyle dik bir şekilde duruyoruz ki Türkiye’ye ise bölge kısmına hiza vermeyi amaçlayan süper güçler de ise Türkiye’yi de örnek almaya başladılar” diye söyledi. Geleceğe yönelik olarak ise yatırımları da övmüş olan Başbakan Yıldırım, ise “Her sene boyunca ise bin şahıs yolluyoruz.

130 bin 100 farklı ülkeden ise okumuş olanlar olmakta. Bu okuyan insan ise ne olmakta? Türkçe konuşuyor. Dünyanın ise tüm tarafında ise vatandaşların olması ise ne demek? Sizlerin her zaman da gündem içerisinde olmanız demektir.” Diye söyledi.