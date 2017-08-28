Meral Akşener’in yeni partisinin adı

MHP'den ayrılan Koray Aydın ve Meral Akşener tarafından kurulan partinin adı Merkez Demokrat Parti olarak açıklandı. İsim olarak bu ismin açıklandığı bildirildi ancak bu isim değişmesi de mümkündür.

Aydın’dan açıklama

Aydın tarafından gelen açıklamada : “ Yeni partinin herkesi kucaklayacağı ve birçok konu üzerinde çalışıldığı bir de bunlara ek olarak Merkez Demokrat Parti olarak amblem çalışması başladı.” Açıklaması geldi. Yani bir parti kurulmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu konuya ek olarak bir de partide yer alacak isimlerin kendi dallarında oldukça bilinen siyasette ise yeni isimler olarak bilinecek olan kişiler de olacak.

Parti yavaş yavaş şekilleniyor

Kurulacak olan parti için oldukça iddialı olan kurucuları buna ek olarak bir de Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener’in gösterilmesi konusunda bir takım şeyler söz konusu oldu. Partinin kurucuları ve temsilcileri arasında kendi dallarında tanınmış kişiler olması ise oldukça ilginç bir durum olacak.