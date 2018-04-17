Erken seçimle ilgili açıklama

Anasayfa SİYASET Erken seçimle ilgili açıklama
Erken seçimle ilgili açıklama
Erken seçimle ilgili açıklama admin Tarih: 2018-04-17 Saat: 21:42:16
Güncelleme : 2018-04-17 21:42:16Bu içerik 50 kez okundu.
Reklam

Erken seçimle ilgili açıklama

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum. Erdoğan kazanamayacak Vatan Partisi Genel Başkanı olan Doğu Perinçek, ise MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli’nin ise erken seçim duyurusu ile alakalı olduğu, ‘Bahçeli’nin ise saptamış olduğu tarih içerisinde ise seçimlerin de bulunması, hukuki şartlar sebebi ile ise o kadar da kolay durmuyor’ diye söyledi.

Partisinin ise seçime hazır olduğu saptayan Perinçek, ise ‘Şimdiden açıklıyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan alamayacak” diye söyledi.

Vatan Partisi olan Genel Başkan olan Doğu Perinçek, ise MHP lideri olan Devlet Bahçeli’nin ise hazır bulunduğunu dile getiren Perinçek ise hükümet ile MHP’nin ise zor anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır