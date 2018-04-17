Erken seçimle ilgili açıklama

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum. Erdoğan kazanamayacak Vatan Partisi Genel Başkanı olan Doğu Perinçek, ise MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli’nin ise erken seçim duyurusu ile alakalı olduğu, ‘Bahçeli’nin ise saptamış olduğu tarih içerisinde ise seçimlerin de bulunması, hukuki şartlar sebebi ile ise o kadar da kolay durmuyor’ diye söyledi.

Partisinin ise seçime hazır olduğu saptayan Perinçek, ise ‘Şimdiden açıklıyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan alamayacak” diye söyledi.

Vatan Partisi olan Genel Başkan olan Doğu Perinçek, ise MHP lideri olan Devlet Bahçeli’nin ise hazır bulunduğunu dile getiren Perinçek ise hükümet ile MHP’nin ise zor anlar yaşadıklarını dile getirdi.