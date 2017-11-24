Ucunda ölüm olsa bile dönülmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ucunda ölüm olsa bu yoldan dönmem. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gelişmeler ile ilgili endişelerini söyleyerek kurmaylarına “Türkiye üzerinde ki oynanan oyunları bozmak için, ucunda ölüm bile olsa bu yoldan dönmeyeceğim” diye söylediği öğrenildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz Darbesinin arkasın da hangi ülkelerin olduğunu açıkça söyleyen Erdoğan, Türkiye üzerinde ki oynanan oyunlarda başarı elde edemeyenlerin şimdi yeni oyunlar peşinde olduklarını anlattı. ABD’de devam eden Rıza Zarrab, davasının da oynanan oyunlar arasın da olduğunu söyledi.

Türkiye ile ilgili yapıla planları bilmekteyiz. Öte yandan, Zarrab’ın, iddia edildiği itirafçı olmak yerine “Savcılık tanığı” olduğuna yönelik bilgiler alındığını bildiren Ak Parti Kurmayı “Bu durum Zarrab, açısın da avantajlı görülmektedir Türkiye aleyhine tanıklık yapacağı anlamına gelmektedir.” Diye görüşlerini belirtti.