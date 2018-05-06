Cem Uzan yeniden parti başkanı

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor. 24 Haziran erken seçimi önceliğin de sosyal medya hesabı üzerinden siyasete de dönüş haberini bildiren Cem Uzan’ın ise yarın Ankara da Genç Parti Genel Başkanlığı’na ise tek bir aday gibi katılacak olduğu öne sürüldü.

Genç Parti’nin ise Olağanüstü olan Büyük Kongresi ise yarın Ankara da ki Green Park Otel içerisinde, saat ise 14.00 sularında olacağı bildirildi.

Cem Uzan’ın ise yarın olacak olan kongre içerisinde ise, Genç Parti Genel Başkanlığı’na ise tek bir aday olacağı dile getirildi.

Cem Uzan, ise ınstagram hesabı üzerinden paylaşmış olduğu yazı da şunlar olmakta “Genç Parti Kurmay heyeti Paris toplantısı” mesajı ile ise bir fotoğraf paylaşımında bulundu.