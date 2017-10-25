Irak Başbakanı Ankara'ya geldi

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Irak Başbakanı Ankara'ya geldi
Irak Başbakanı Ankara'ya geldi admin Tarih: 2017-10-25 Saat: 17:22:34
Güncelleme : 2017-10-25 17:22:34Bu içerik 456 kez okundu.
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Irak Başbakanı Ankara'ya geldi 

Irak Başbakanı İbadi, Ankara'da Irak Başkanı Haydar E. İbadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Başbakan Yıldırım, ile görüşmek amacı ile Ankara’ya geldi.

Çankaya Köşkünde meydana geldi

Irak Başkanı Haydar El İbadi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tarafından sarayda ağırlanacak, daha sonra ise Çankaya Köşkün de Binali Yıldırım, ile bir araya gelecektir.

25 Eylül bağımsızlık referandumu 

Görüşmenin konusun da Türkiye ile Irak arasın da ki ilişkiler bulunmaktadır. Görüşmede ayrıca Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül de yaptığı bağımsızlık referandumu sonrasında ki durum değerlendirilecektir.

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