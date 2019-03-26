Binali Yıldırım'dan Suriye açıklaması

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Binali Yıldırım'dan Suriye açıklaması
Binali Yıldırım'dan Suriye açıklaması admin Tarih: 2019-03-26 Saat: 20:06:38
Güncelleme : 2019-03-26 20:06:38Bu içerik 193 kez okundu.
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Binali Yıldırım'dan Suriye açıklaması

Yıldırım tarafından "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler"  konulu sempozyuma katıldı. Yıldırım sempozyumda insanların barış ve güven içinde yaşayacakları hayat şartı aramaları en doğal hakları olduğunu belirtti.

Ayrıca Türkiye konum olarak dünyanın en sorunlu bölgeleri arasında olduğunu ve bu nedenle de Türkiye içersinde mültecilerin olması göçmenlerin olması normal olarak açıkladı.

Bu ülkeler nedeniyle Türkiye içinde göçmenlerin bir ülke olduğunu belirtti. Ayrıca BM tarafından gelen açıklamaya göre 70 milyon insanın birçok nedenden dolayı yaşadığı topraklarını terk ettiklerini açıkladığını belirtti. Türkiye'de ise 3.6 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirtti. Yıldırım bu konuda bu durumu insani ve vicdani bir mesele olarak açıkladı.

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