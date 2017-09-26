Binali Yıldırım’a Belediye Başkanlığı hakkında soru

Başbakan Binali Yıldırım, Kadir Topbaş’ın istifası ile alakalı olarak “Yerine İlçe ve Belediye Başkan’larından biri gelebilir tahminen 28 Eylül de toplanacak.” diye söyledi.

Binali Yıldırımın tam açıklaması

Binali Yıldırım İBB Başkanlığına aday olup olmayacağına yönelen soru ya da “Bizim burada iyi kötü bir işimiz var.” diye cevap verdi. Ayrıca şunları söyledi; “İstifa etti diye bilgi geldi, orada istifa ettirildim gibimi bir şey söyledi ? İstifa tek taraflıdır bu doğal bir şeydir. Bunun cevabını Kadir bey verir Kadir bey ile istifadan önce ve sonra konuştum. İstifa konusunda bilgi verdi.” Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına boşalan koltuğa başka birinin gelip oturacağını söyledi.