Türkiye'deki S-400'lerin Amerikan savaş uçaklarına kilitlendi

ABD'li kongre üyelerinin Türkiye S-400 sistemlerinin Amerikan F-16 ve F-4 model savaş uçaklarına karşı test edilmesinde sert tepki gösterdiler. Bu eylemin özellikle Erdoğan'ın Oval Ofiste'ki görüşmesi sonrasından 1 gün geçince meydana geldiği belirtildi.

Kasıtlı provokasyon deniliyor

ABD basınında bu eylemin kasıtlı bir provokasyon olmadığını aynı zamanda da Erdoğan'ın Oval Ofisindeki görüşmesi sonrasında meydana geldiği yani kasıtlı bir provokasyon olarak yapıldığı iddia edildi.

Defense News açıkladı

ABD senatosu dışişleri komitesi başkanı Jim Risch tarafından gelen açıklamada Türkiye ile ilişkilerin çok uzun süredir iyi olduğunu ancak son zamanlarda bozulmaya başladığını belirten Risch durumun daha da kötüye gittiğini belirtti. Rusya'dan alınan S-400 sistemlerinin bu ilişkilere de çok ciddi zararlar verdiğini belirtti.