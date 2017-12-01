Tedbir alınması gerekiyor

Bakan Özhaseki: Raporlar bizi korkutuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul depremi ile alakalı yaptığı konuşma da “İstanbul için gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerekse de TBMM’nin Meclisinin hazırlamış olduğu raporların korkuttuğunu hazırlanan bu iki rapor da riskli ve kullanılamayacak hale gelmiş konut sayısının 600 bini bulduğunu ayrıca yaşanacak deprem de ölü sayısını bile söylemek bile istemediğini bu neden ile tedbir alınması gerektiğini bildirdi.” Özhaseki, şehirlerin canlı organizmalar olduğunu bu neden ile bakım ve onarım istediklerini bildirdi.

Göç dalgasına da değinen Bakan göç olayının çok geç yaşandığını, batı da sanayi devrimi ile göçler yaşandığını şehirler oluştuğunu Türkiye de ise bu durumun 1950 yılların da başladığını sözlerini ekledi.