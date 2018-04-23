TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği

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TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği
TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği admin Tarih: 2018-04-23 Saat: 19:58:44
Güncelleme : 2018-04-23 19:58:44Bu içerik 96 kez okundu.
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TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği

TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey' Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde 23 Nisan konusu ile meydana gelmiş olan Genel Oturum içerisinde ise “Kürt illeri” gerginliği meydana geldi.

HDP’li olan Pervin Buldan ile Meral Danış Bektaş’ın ise konuşmaları içerisinde de ‘Kürt illeri” ifadelerin de bulunmasına tepki de bulunan TBMM Başkanı olan İsmail Kahraman, ise geri çevrilmediği takdirde milletvekillerinin ise Genel Kurul’dan yollayacak olduğunu dile getirerek, “Kürt illeri, neresi o yer; yok böyle bir şey” diye söyledi.

Yaşananları ise değerlendirilmiş olduktan sonrasında ise farklı bir etnik çatışma meydana getiren dili ise çok yanlış, doğrudan olarak genel başkanı olduğu saptanan partinin ise söylemesi ile alakasız görüyorum” diye dile getirdi.

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