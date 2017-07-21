Yeni YÖK başkanı

Bildiğiniz gibi birçok bakan yeni görevlerine başladı ve bazı bakanların ise görev yerleri değişti. Yekta Saraç ise daha önceden YÖK başkanıyken şimdi yeniden YÖK başkanı oldu. Bu karar da Rezmi Gazete üzerinde yayınlanarak tüm vatandaşlara bildirildi. YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Yekta Saraç yeniden YÖK başkanı olarak seçilmiş olmasıyla alakalı olan kararı Resmi Gazete yayınladı.

Resmi gazetede yayınlandı

O kararda : “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına tekrardan seçildi.” Kararını göreceksinizdir. Birçok bakan ise yeni görevine başladı. Yerleri değişecek olan bakanları daha önceden tahmin etseler de bazı tahminler tutmadı ve bazı bakanlıklar farklı olarak ortaya çıktı. Hiç hesapta olmayan kişiler de bakan olarak göreve başladı diyebiliriz.

15 bakanın yeri değişmedi

Revizyon gereğince yapılan değişiklikler arasında karar verildi. 15 bakan eski yerinde kaldı ancak 6 bakan da kabine dışında tutuldu. 11 bakanlıkta değişim yapıldı ve 6 yeni isim kabineye girdi. 5 bakanın görev yeri değiştirilerek verilen kararlar yayınlandı. Kabinede revizyona gidildi ve en sonunda merakla beklenen sonuçlar açıkladı.