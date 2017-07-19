Erdoğan ile Yıldırım'dan beklenmedik görüşme

Resmi Program da olmadığüı halde CumhurBaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, arasın da bugün yapılan sürpriz görüşmede kabine revizyonu hakkın da bilgi olabileceği açıklandı.

Açıklama gelecek

Başbakan CumhurBaşkanlığı külliyuesine gidip saat 12 de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptı. Görüşmeninin gündemimöin kabine de revizyona ilişkin olacağı sanılıyor. Edinilen bilgiyr göre 12 de yapılan görüşmeden sonra Başbakan saat 13.00 da açıklama yapacaktır.

Beklenmedik görüşme

Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında ki yapılan görüşmede kabilenin üçte birinin değişeceğini Bakanlar arasın da ki değişikliği yapılacağını belirtti. Bugünkü görüşlmede Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi olarak Cumhurbaşkanı ile görüşeceği programda görülmüyordu.