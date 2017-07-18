AKP’den 12 kesin ihraç talebi

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AKP’den 12 kesin ihraç talebi
AKP’den 12 kesin ihraç talebi admin Tarih: 2017-07-18 Saat: 18:39:56
Güncelleme : 2017-07-18 18:39:56Bu içerik 418 kez okundu.
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AKP’den 12 kesin ihraç talebi

AKP Denizli İl Başkanlığı tarafından verilen karar sonrasında milletvekili adayı da olan 12 kişi kesin ihraç talebi ile disipline gönderildi. 12 kişi arasında ilçe meclis üyesi bile var.  Disiplin kuruluna sevk edilenler Çivril’dn 9 kişi  Pamukkale’den 2 kişi, il teşkilatından 1 kişi sosyal medya hesaplarını kullanarak AKP için olumsuz yönde etki yapmaları nedeniyle disiplinsiz hareket sergileme sebep gösterilerek disipline gönderildiler. Bu konuda kesin ihraç ile gönderilen şahısların toplam sayısı 12 kişi oldu.

Sosyal medya da önemli oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan siyasi parti üyeleri buralardan resmi açıklamalar bile yapabilmektedir. Sosyal medyayı aktif kullanarak oldukça popüler hale gelenler de yok değil. Yazılan her bir söz binlerce kişi tarafından görülünce AKP’de bu konuda önem gösteriyor ve sosyal medyayı da incelediğini bu olayda göstermiş oldu. 

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