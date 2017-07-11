MHP'de 50 kişi istifa etti

Balıkesir Burhaniye ilçesinde bugün tam 50 kişi birden MHP'den bir açıklama sonrası istifa ettiklerini dile getirdiler. Hepsi Balıkesir Burhaniye ilçesindeydi. Partiden ayrıldıklarını dile getiren üyeler arasında Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Ali Galip Baş’ta var. Ayrıca buna ek olarak bir de dikkat çeken isimler MHP Burhaniye eski İlçe Başkanları Erdoğan Kahya ve Ali Kumseli isimleri oldu.

Yazılı açıklama yaptılar

İstifa edenler tarafından gelen açıklama şu şekilde : “ Bulunan durum sonucunda görülüyor ki MHP içerisinde haksızlıklar ve hukuksuzluklar yapılmaktadır. Bunlar artık çok olmaktadır. Özellikle kişisel çıkarlar uğruna hareket eden kişi sayısı artınca durum kötüleşti. Buna ek olarak bir de inandığımız değerler hiçe sayılmaktadır. Parti içerisinde ne demokratik yollar kaldı ne de seçme hakkımız kaldı. Bugün artık MHP’den istifa ediyoruz. Bize bu zamana kadar destek olanlara da teşekkür ediyoruz.” oldu. Bu açıklamadan sonra resmi olarak da bildirildi.