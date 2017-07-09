Adalet yürüyüşü mitingi

Bildiğiniz gibi bugün Adalet Yürüyüşü’nün son günüydü ve bugün bir konuşma yapmak için miting yapıldı. İstanbul Maltepe’de dünden bu yana uzun süren hazırlıklar sonrasında miting alanı güvenli bir şekilde kuruldu ve 16.00 ile konser başladı 18.00 ile de Kılıçdaroğlu'nun konuşması başladı. Konuşmasında ise bu günün yeni bir doğuş olduğunu ve yürüyüşün son olduğunu düşünülmemesini istedi. Konuşmasının sonlarına doğru ise asıl amacı olan adalet çağırısını 10 madde ile açıkladı. Yürüyüşün ilk adım olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu kısacası daha sonrasının olacağını açık açık belirtti.

Konuşmada her noktaya değindi

Konuşmasında yolda geçen günlerde yaşadıklarını kendilerine araçlar ile destek verenleri yanında olanları protesto edenleri hepsini hatırladığını ve o anlardan paylaşımlardan bulundu. Ülkeye de birinci sınıf demokrasiyi getireceğini söyledi. Uzun bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu her konuya değindi diyebiliriz.

Yürüyüş sebebi neydi ?

Aslında her bir ağızdan bir laf çıkarken Kılıçdaroğlu bu konuya noktayı koydu açıkladı. Olmayan adalet için yürüdüklerini mazlumun ahı için yürüdüklerini hapiste olan milletvekili için yürüdüklerini açıkladı. Yani yürüyüş sebepleri bunlardı.