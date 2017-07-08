Erdoğan'dan bir ek görüşme daha

Cumhurbaşkanı olan Erdoğan G20 zirvesinden önce bir tane ek görüşme yapmak istemişti Almanya başbakanı olan Merkel ile görüşme yapmıştı. Görüşmeye giderken de sözünü sakınmayacağını vurgulayan Erdoğan gerçekten ilginç bir konuşma olacağının sinyalini bu şekilde verdi. Konusu ise herkesin tahmin edebileceği gibi Almanya'da olan FETÖ ve PKK gibi örgütlerin yaptıklarına yapacaklarına karşı Alman Hükumeti'nin tavrı oldu. Putin, kendisi ve Suudi kralına yapılan pankartta suikast çağrısı olması konusunda görüşmeler yapıldı.

Yeni görüşme

G20 zirvesinde şu anda Hamburg'ta olan Erdoğan oraya gitmişken bir de Messe Konferans Merkezi’nde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşme yaptı. Henüz bu görüşme hakkında ne oldu ne bitti bilinmiyor. Herhangi bir basın açıklaması yapılmadı. Şu anda G20 zirvesinde 2.gün ve Erdoğan sonraki günlerde ekstra bir görüşme daha yapabilir.