Katar Trump’ın açıklamasına cevap verdi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından hatırlayacağınız gibi Trump tarafından bir davet gelmişti ancak mecburi olarak reddedilmişti. Bunun üzerine açıklamalar yapan Trump için Sani yine cevap verdi. Kendilerine siyasi olarak karşı olan ülkelerin başkanlarının görüşlerine dayandırdığını” açıkladı.

Trump’tan açıklama

Trump tarafından gelen bir açıklama Katar’ı oldukça kızdırdı. İşte o açıklama : “ Katar’ın terörü finanse etmeyi bırakmayı gerekiyor.” gibi bir açıklama yaptı ancak PYD için yaptığı silah yardımını unutmuş gibi bir açıklama yaptı. Katar bu duruma ise Trump’ın başka ülkelerin kendileri hakkında yapılan yorumlara katıldığını ve karşı siyasi tavır alan ülkelerin görüşlerine dayanarak bu yorumu yapmasını garip buldu. Bunlara ek olarak teröre destek değil karşı yatırımlar yaptıklarını ve Washington başta olmak üzere birçok müttefikle bunu birlikte yaptıklarını bildirdi. ABD ile Katar arasında tarihi ilişkilerinde olduğunu açıkladı.