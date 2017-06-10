Rusya’dan Suriye Açıklaması

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Rusya’dan Suriye Açıklaması
Rusya’dan Suriye Açıklaması admin Tarih: 2017-06-10 Saat: 00:03:47
Güncelleme : 2017-06-10 00:03:47Bu içerik 306 kez okundu.
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Rusya’dan Suriye Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından General Sergey Rudskoy ilk önce yaptığı bir açıklama ile herkesi şaşırtırken bu yaptığı son açıklama ile yine herkesi şaşırttı. İlk açıklamasında PYD ile DEAŞ arasında anlaşma olduğunu sonraki açıklamasında ise Suriye’de iç savaşın bittiğini açıkladı. Bu açıklaması ile bir anda tüm dünya şok oldu diyebiliriz. Hiç beklenmedik bir anda savaşın bittiğini açıklaması ilginç olmakla beraber herkesi şaşırttı.

4 Mayıs 2017 günü Rusya, Türkiye ve İran arasında bir anlaşma yapıldı ve Suriye’de çatışmasız bir bölge oluşturmak istendi ki bu anlaşma sayesinde başarıyla oluşturuldu. Suriye’de büyük bir bölgede savaş sona erdi. Büyük bir bölgede savaş durunca gerisi de durmuş sayıldı ve fiilen savaş bitti. 

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