Meme Başı Akıntısına Dikkat

Meme başı akıntısının birçok nedeni olmakla birlikte hamilelik ve emzirme döneminde yaşanan hormonal değişimlerden dolayı meme başı akıntısı yaşanması normal karşılanmaktadır. Ancak hamilelik ve emzirme döneminde görülen meme başı akıntıları için mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurulması gerekmektedir.

İlgili polikliniklere başvuran hastaların büyük bir çoğunluğu meme başı akıntısı problemi yaşamaktadır. Nedenleri arasında iyi huylu tümörlerin çoğunlukta olduğu bu problem; meme kanseri belirtisi de olabileceği için mutlaka doktor kontrolüne başvurulmalıdır.

Meme Başı Akıntısı Nedenleri

Bu problemin birçok farklı nedeni olabilmektedir. Ayrıntılı bir muayene sonucunda açığa çıkabilecek muhtemel nedenler şu şekildedir;

Kullanılan birtakım ilaçların yan etkileri

Hormonal dengesizlikler

Fibroadenomlara bağlı hastalıklar

Kanser

Süt kanalı içerisindeki iyi huylu tümör oluşumları

Süt kanallarının iltihaplanması sonucu genişlemesi

Meme başı akıntısı problemi belirtileri ise iki grupta değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi; her iki memeden de meme başının sıkılması ile gelen iyi huylu akıntılardır. İkincisi ise; genellikle tek bir memeden kanlı ve su gibi şeffaf akıntılardır. Dijital radyoloji imkanlarından (ultrasonografi, MR ve mamografi) yararlanılarak tanısı konulabilen problem bu görüntüleme sistemleri ile değerlendirilemediğinde galaktografi tekniği ile değerlendirilmektedir. Galaktografi; süt kanalına özel madde verilerek kanalın iç yapısını görüntüleme işlemidir. Teşhis için uygulanan yöntemlerden biri de aynı zamanda tedavi amacı ile de uygulanan duktoskopi yöntemidir. Bu yöntem süt kanallarının yıkanması yöntemidir.

Meme başı akıntısının ayrıntılı incelemeler sonrasında tanısı konulduktan sonra akıntı nedenlerine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Kanser gibi ciddi bir problemin belirtisi olabileceği ve bu nedenle ölümcül sonuçlar doğurabilmesi açısından alanında tecrübeli doktorlara başvurulması gerekmektedir.