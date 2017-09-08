Transferin son gününde birçok transfer tamamlandı

Bugün artık transferin son günü olması nedeniyle birçok transfer tamamlandı. Bu konuda birçok takım yaptığı transferlerin artık transfer döneminin son günü olması nedeniyle bir sonuca vardılar.

3 hafta tamamlandı

Artık yeni sezona gireli 3 hafta oldu ve 3 hafta geride kalırken son gün transfer haberleri geldi. İlk transfer haberi Bursaspor, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan oldu ki oyuncu ile tam 3 yıllık bir anlaşmaya varıldı.

İşte o merak edilen transferler

Fenerbahçe, forvet hattı için de bugün öğleden sonra İstanbul’a getirdiği Totthenham'dan Vincent Janssen ile görüşmelere devam ediyor. Oyuncu ile anlaşmaya varıldı ancak görüşmeler hala devam ediyor. Galatasaray sol bek Latovlevici ve kaleci Carrasso ile bir anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Trabzonspor Milan'dan Sosa adındaki iyi bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Kardemir Karabükspor, Trabzonspor'dan Luis Ibanez adındaki oyuncuyu tam 1 senelik kiralık olarak kadrosuna kattı. Demir Grup Sivasspor, Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu Sergiy Rybalka adındaki oyuncu ile 1 yıllık bir anlaşma yaptılar.