TFF'den 'yabancı kuralı'

Türkiye Futbol Federasyonu “Yabancı” kuralları ile ilgili olan yeni bir karar aldıklarını açıkladı. TFF, Teknik direktörü Mircea Lucescu Milli Takımın başına geçmesinden sonra “Yabancı” kuralı hakkın da harekete geçme kararı aldığını belirtti.

Komisyon oluşturulacak

Buna göre Hırvatistan maçından sonra Federasyon yetkileri toplanıp bir komisyon oluşturacaklar. Bu komisyon da yöneticiler, kulüp temsilcileri teknik adamlar ayrıca takım kaptanları da bulunacak. “Sınır getirelim” fikrinin çoğunlukta olması halinde bu planın üç ile dört yıl sonra uygulanması planlanıyor.

14 yabancı futbolcu olabilir

Buna göre süper lig de yer alan kulüpler 14 yabancı futbolcuya lisan çıkarabilecekler. Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım, “Dünya kadar para veriyoruz bunlara.” Bunun adı desinler ki Ağa’nın Fesi var diye ifadeler de bulunmuştu.