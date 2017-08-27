Beşiktaş’ta 4 oyuncu kadro dışı kaldı

Beşiktaş takımında Pedro Franco, Milosevic, Denys Boyko ve Aras Özbiliz adındaki oyuncular U21 takımına gönderildi. Şenol Güneş tarafından oluşturulan kadroda yer alamayan bu oyuncular için hemen yeni bir karar verilerek U21 takımına sevk edildiler.

U21 takımına gönderildiler

Antrenmanların 32 futbolcu ile yapılması durumu nedeniyle oyunculardan kendilerine yeni bir takım bulması istendi. Teknik heyet ise bu konuda karar vererek oyuncuları U21 takımına sevk ettiler. Kendilerine kulüp bulacak olan oyuncular için verilen karar bu şekilde açıklandı. Henüz oyuncular tarafından bir açıklama gelmedi. Sosyal medya hesaplarında da henüz bir açıklama gelmedi.