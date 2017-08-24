Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı takımlar resmi olarak açıklandı. Siyah Beyazlıların rakiplerinin belli olması ile zorlu mücadele için de şimdiden hazırlıklar başladı. 8 grup içerisinde ayrılan takımlar arasında Beşiktaş G grubunda yer aldı ve G grubunda yer alan takımlar arasında Monaco, Porto, Beşiktaş, Leipzig takımları bulunuyor.

Zorlu mücadeleler olacak

Bu gruptan başarı ile çıktığı zaman da karşısına çok daha zorlu takımlar çıkacak. Doğrudan katılma hakkı ile gelen Beşiktaş Şampiyonlar Ligi içerisinde karşılaşacağı rakipleri de belli oldu. Kuraya 3.torbadan giren Beşiktaş için henüz hangi takımla ilk maçı var belirlenmedi. Kısa bir zaman sonra da karşılaşacağı maçlar belirlenerek yayımlanacak.

Diğer gruplar

Diğer gruplara bakıldığı zaman da A grubunda yer alan takımlar ise Benfica, Manchester United, Basel olarak belirlendi. B GRUBU: Bayern Münih, Paris Saint Germain, Anderlecht , C GRUBU: Chelsea, Atletico Madrid, Roma ve oldukça zorlu bir grup olan D GRUBU: Juventus, Barcelona, Olympiakos, E GRUBU: Spartak Moskova, Sevilla, F GRUBU: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli ve en son olarak da H GRUBU: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham grubu yer alıyor.