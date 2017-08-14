Ronaldo’ya maçtan sonra ceza geldi

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Ronaldo’ya maçtan sonra ceza geldi
Ronaldo’ya maçtan sonra ceza geldi admin Tarih: 2017-08-14 Saat: 17:19:59
Güncelleme : 2017-08-14 17:19:59Bu içerik 574 kez okundu.
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Ronaldo’ya maçtan sonra ceza geldi

Barcelona ile Real Madrid arasında yapılan Süper Kupa maçında hakemi iten Ronaldo kırmızı kart verildi. Sonrasında ise maç bitince Ronaldo’ya ceza kesildi. İspanya’da yapılan maçta hakeme fiziksel olarak bir temas bulunması nedeniyle Ronaldo için 5 maç men cezası kesildi.

5 maçta yer alamayacak

 İspanya Futbol Federasyonu tarafından 1 maç kırmızı karttan dolayı 4 maç da yapılan hareketten dolayı toplamda 5 maçta yer alamayacak. Çarşamba günü bu maçın rövanşı yapılacak ancak Süper Kupa rövanşında yer alamayacak. Ronaldo’nun diğer yer alamayacağı maçlar ise Deportivo, Valencia, Levante ve Real Sociedad. Maçları olacak. Bu maçlarda da yer alamayacak olan oyuncu Real Madrid için önemli bir eksiklik olacak. Bu konuda Real Madrid ne yapacak henüz belli değil.  

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