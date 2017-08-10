Talisca’nın son durumu

Bildiğiniz gibi Beşiktaş Süper Kupa için bir takım problemler yaşadı ve Benfica takımının lisans için gerekli belgeleri göndermemesinden dolayı oyuncu Süper Kupa maçında yer alamadı. Bu konuda Beşiktaş hemen harekete geçerek bu konuda çalışmalara başladı.

Beşiktaş konuyu çözdü

Talisca için çalışmalara başlayan Beşiktaş en sonunda anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi en sonunda lisans sorunu çözmesi ile Beşiktaş için çalışmalar tamamlandı. Lisans sorunu da çözülünce oyuncunun Süper Lig ilk haftasında Antalyaspor ile yapılacak olan maçta karşılaşmaya çıkabileceği bildirildi. Beşiktaş kulübü tarafından da bu konuda bir açıklama geldi.

Lisans problemi çözüldü

Oyuncunun lisansının çıktığını belirten kulüp oyuncunun teknik heyet tarafından da uygun görülmesi ile Antalyaspor maçında yer alabileceği konusunda herhangi bir engel kalmadığını açıkladı. Bu konuda gelen açıklama ile taraftarlar sevindi.