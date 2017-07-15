Wesley Sneijder gitti

Galatasaray takımında uzun bir süre görev yaptıktan sonra tekrardan Galatasaray ile anlaşmaya varmayan karşılıklı olarak sözleşme feshi yaşayan Wesley Sneijder Hollanda’ya dönmek için İstanbul havalimanına gitti.

Sabah saatlerinde yola çıktı

Bir takım sorun yaşamasından sonra Galatasaray’dan ayrılma konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varıldı. Oyuncu bu konularda konuşmaya gerek duymadı. Teknik direktörün seçimleri konusunda saygı duyan oyuncu kendi ülkesine dönmek istedi. Belhanda hakkında ise kendi formasını alması yani 10 numarayı alması konusunda oyuncunun kaliteli olduğunu bunu seçenin de teknik direktör olduğunu saygı duyduğunu dile getiren oyuncu bundan sonra futbol hayatına devam edecek mi orada başka bir takımda oynamaya devam edecek mi henüz bilinmemektedir. Oyuncunun gelecek ile ilgili herhangi bir planı olmadığı biliniyor yaptığı açıklamalardan. Galatasaray onun boşluğunu Belhanda ile doldurmaya çalışacak.

Giderken hayranlarına teşekkür etti

İstanbul’da güzel yıllar yaşadığını ve kulübü, şehri ve fanlarını çok sevdiğini söyleyip her şey için teşekkür ederek ülkemizden ayrıldı.